Oito novos casos de covid-19 nas escolas da Madeira

Esta quinta-feira há a reportar oito novos casos de covid-19 nas escolas da Região. Além do caso da 'Cruz de Carvalho' que o DIÁRIO avançou esta tarde, há dois alunos do 'Liceu' infectados e outros tantos na escola primária do Campanário.

Juntam-se a estas situações, um caso na 'Francisco Franco', um na 'Eleutério de Aguiar' e um na 'Levada'.

Conforme deu conta a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), os novos casos de covid-19 originaram o isolamento profilático de mais alunos.

Na Escola Básica do 1.º ciclo/PE Cruz de Carvalho, como já noticiado pelo DIÁRIO, três salas (61 crianças), sete docentes e sete não docentes estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Na Escola Secundária Jaime Moniz, onde foram identificados dois casos, duas turmas, num total de 46 alunos, passam a ter aulas não presenciais.

No Campanário, na Escola Básica do 1.º ciclo/PE Profª. Maria Leonete dos Reis, os dois novos casos hoje identificados surgem na sequência do contacto ontem reportado. São, por isso, 17 as crianças do pré-escolar em isolamento.

Na Escola Secundária Francisco Franco, devido ao novo caso hoje identificado, uma turma, com 24 alunos, passa ao regime de aulas não presenciais.

O mesmo acontece com uma turma da Escola Básica do 1.º ciclo/PE Prof. Eleutério de Aguiar, abrangendo 17 alunos e um docente.

Já na Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, são nove os alunos que ficam com aulas à distância na sequência do novo caso reportado hoje pela SRE.