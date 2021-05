Quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Madeira

Esta sexta-feira há mais quatro casos de covid-19 associados às escolas da Região. Dois casos no Funchal, um no Caniço e outro no Campanário.

A informação divulgada esta tarde pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE), dá conta de que os novos casos afectam os seguintes estabelecimentos de esnino:

Escola Secundária de Francisco Franco - 1 aluno infectado - 1 turma com 26 alunos em regime de aulas não presenciais

Escola Secundária de Jaime Moniz - 1 aluno infectado - 1 turma com 19 alunos em regime de aulas não presenciais

Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Caniço - 1 criança infectada - 1 sala com 23 crianças, duas educadoras e duas auxiliares em isolamento profilático

Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade (Campanário) - 1 aluno infectado - 1 turma com 20 alunos com aulas não presenciais