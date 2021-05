VI Semana do Coração arranca segunda-feira no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) organiza, através da sua Divisão de Mercados, a VI Edição da 'Semana do Coração', nos dias 17, 18 e 19 de Maio.

Depois do interregno no ano passado, devido à crise de saúde pública, a iniciativa volta a acontecer este ano, paralelamente à campanha nacional 'Maio, Mês do Coração'.

O presidente Miguel Silva Gouveia destaca a responsabilidade da autarquia no sentido de "promover hábitos de vida saudáveis junto da nossa população, bem como boas práticas de prevenção", neste caso "aliadas à valorização dos mercados municipais e dos produtos locais".

Os munícipes cada vez mais associam os Mercados Municipais a este género de eventos dinâmicos e de excelência, como é a Semana do Coração, que tem como objetivo incutir estilos de vida saudáveis na população e alertar para o impacto direto que estes têm no seu bem-estar.

O autarca sublinha ainda que a reactivação do calendário anual da câmara constitui também mais um contributo para "a retoma da economia local que todos desejamos.”

Nos três dias de evento, irão decorrer rastreios bioquímicos (à tensão arterial, glicémia e colesterol) e ainda a medição do índice de massa corporal, que serão assegurados pelos parceiros convidados (os Serviços Médicos de Urgência, a Farmácia Funchal, a Farmácia Confiança, a Botica Inglesa e, ainda, a Nutricionista Joana Teixeira da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira).

Além disso, logo no dia inaugural, a 17 de Maio, irá decorrer uma conversa no Terrado do Mercado dos Lavradores, com a participação de diversos convidados ligados à área da saúde, a ser transmitida em directo via rádio. São eles: a vereadora Dina Letra, que tem o pelouro da Saúde na autarquia; João Abreu, chefe da Divisão de Mercados da CMF; Miguel Silva, director clínico do Hospital da Luz; João Gouveia, personal trainer e fundador da Academia do Exercício; Nivalda Fernandes, psicóloga clínica, e Joana Teixeira, nutricionista na EPHTM.

No dia de encerramento, a 19 de Maio, a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira realizará, por sua vez, um 'showcooking' de alimentação saudável na pérgola do Mercado dos Lavradores.

O Mercado da Penteada estará igualmente envolvido na celebração da Semana do Coração, contando com expositores que vão apresentar mensagens a ligar os hortofrutícolas aos benefícios para a saúde, visando assim "a promoção do produto local, do pequeno comércio e influenciando hábitos saudáveis”, explica o executivo em nota de imprensa.