Família foi tema de debate em nova edição do 'Parlamento com causas'

Decorreu esta tarde, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), a conferência ‘Novas Famílias, integrada na iniciativa ‘Parlamento com causas’.

Aproveitando o Dia Internacional da Família, que se assinala amanhã, dia 15 de Maio, a ALM convidou Adelino Quintal, psicólogo, e José Gameiro, psiquiatra e terapeuta familiar, para, numa conversa moderada por Rubina Leal, deputada e vice-presidente do parlamento madeirense, abordarem a importância da família e o seu papel fulcral na educação dos cidadãos.

Foi perante uma sala cheia, cumprindo com as normas determinadas pela covid-19, que os convidados abordaram o tema da família no âmbito da pandemia que marca os dias de hoje. Rubina Leal não quis deixar de referir que, consequência dos condicionalismos determinados pela covid-19, realizaram-se menos 350 casamentos na Madeira em 2020, comparativamente ao ano anterior. O aumento do desemprego, que no último trimestre de 2020 atingira os 10,7% foi outros dos flagelos apontados pela parlamentar como consequência da pandemia.

As consequências da entrada da mulher no mercado de trabalho e o papel do homem no seio familiar foram alguns dos aspectos referidos por Adelino Quintal na sua prelação, e que, segundo apontou, são factores condicionantes do novo conceito de família. De resto, para este psicólogo, nenhuma conceptualização é suficientemente abrangente para descrever um sistema dinâmico como é a família.

Já José Gameiro centrou o seu discurso no amor e nas novas famílias, onde a separação acaba por determinar a forma como os indivíduos se relacionam entre si e em sociedade. Interrogações como: “o que é um casal?”, “o que é o amor?”, “é possível viver sem amor?” levaram a várias reflexões.