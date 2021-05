Segunda-feira é "dia grande" para a Madeira

O presidente do Governo Regionalz Miguel Albuquerque, classifica de "dia grande para a Madeira" a próxima segunda-feira, data do arranque oficial da obra do novo hospital central da Madeira, que já ontem começou a ser preparada no terreno.

Calado e Fino assinalam segunda-feira o arranque oficial das obras do Novo Hospital Está agendado para a próxima segunda-feira, dia 17 de Maio, pelas 12 horas, o arranque oficial das obras do Hospital Central da Madeira. O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, e o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, estarão presentes nesse evento.

À margem de visita a empresa tecnológica no PEZO, Albuquerque congratulou-se com a obra que muitos duvidaram, reafirmando que a mesma vai ser uma realidade para desgosto de alguns.

“Dia feliz. Segunda-feira é um grande dia para a Madeira”, disse, manifestando-se “muito satisfeito” com o lançamento da obra “que é importantíssima para as novas gerações e para o futuro da Madeira”, confiante numa “infra-estrutura hospitalar de vanguarda, das melhores da Europa”, disse.

Para o presidente do Governo “o que interessa é que a obra vai começar. A tal obra que diziam que não íamos fazer e que era um problema”, lembrou, convicto que “vai-se fazer o hospital e não vai haver problema”.