Tempo quente e algum vento continuam hoje

O Arquipélago da Madeira continua hoje sob influência de um tempo de verão, com a previsão do IPMA a apontar para a manutenção de muito sol, alguma nebulosidade e vento na serra e nos extremos da ilha maior.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu estará "em geral pouco nublado, apresentado períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte e na ilha de Porto Santo".

O vento será "moderado (15 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 60 km/h", valores esses ligeiramente inferiores aos de ontem.

Em específico no Funchal, o IPMA prevê "céu pouco nublado ou limpo" e "vento fraco (inferior a 15 km/h)". Muito calor, portanto.

Temperaturas e estado geral do tempo propiciam a ida a banhos. Por isso, saiba que na costa norte o IPMA prevê ondas de noroeste com 1 a 2 metros e na costa sul as ondas serão de sueste com 1 metro.

A temperatura da água do mar fica-se pelos 19/20ºC.