Nacional luta hoje pela permanência na I Liga frente ao Famalicão

O Nacional luta pela permanência na I Liga, no embate com o minhoto Famalicão, na 33.ª e penúltima jornada, que pode ditar a despromoção dos 'alvi-negros'.

O lanterna-vermelha Nacional necessita de vencer no terreno do 'tranquilo' Famalicão, para ambicionar chegar ao 16.º lugar, que dá acesso ao 'play-off' com o terceiro classificado da II Liga.

A formação comandada por Manuel Machado soma 25 pontos, menos seis do que Rio Ave, que visita os madeirenses na última jornada, e Farense, e menos oito do que o Boavista, primeira equipa acima da zona de despromoção

O embate entre Famalicão, 11.º com 37 pontos, e Nacional está marcado para as 15:00, antecedendo a receção do Marítimo ao Vitória de Guimarães, às 20:00, no qual os madeirenses, 14.ºs com os mesmos 34 pontos do Portimonense, já têm a permanência assegurada.

Os vimaranenses, que vão estrear Moreno como quarto treinador da temporada, procuram cimentar o sexto lugar, que ocupam com 42 pontos, mais dois do que Santa Clara e Belenenses SAD, que se defrontam, no Estádio Nacional, em Oeiras, a partir das 17:00.

O Sporting, campeão em título, e o FC Porto, finalista das últimas duas edições, enfrentam-se na final da Liga Europeia de hóquei em patins, no Luso, onde um dos dois rivais vai conquistar o terceiro cetro europeu.

O Sporting, vencedor da prova em 2018/19 e 1976/77, vai disputar a sua quarta final da principal competição europeia de clubes, enquanto o FC Porto vai jogar o 15.º encontro decisivo, o terceiro consecutivo, tendo vencido a prova em 1989/90 e 1985/86.

Os 'dragões' chegaram à final ao vencerem a Oliveirense, por 6-4, depois de terem estado a perder por 4-0, enquanto os 'leões' derrotaram o rival Benfica, na outra meia-final, no desempate através de grandes penalidades, por 2-1, após a igualdade 3-3 no tempo regulamentar e 5-5 no prolongamento.

A reedição da final de 2018/19, quando o Sporting ergueu o troféu em Lisboa, ao vencerem os 'azuis e brancos', por 5-2, está marcada para as 17:30, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.