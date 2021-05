Machico acusa Governo Regional de falta de solidariedade

Os cerca de 4 milhões de euros, montante da avaliação aos prejuízos registados nas últimas intempéries no Concelho de Machico, continuam à espera da solidariedade do Governo Regional. Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal, aproveitou a sessão solene comemorativa do Dia do Concelho para denunciar que até à data continua sem qualquer resposta do Governo Regional, ao contrário do que acontece com outros municípios também afectados pelos temporais, apontando o exemplo de São Vicente.

Oportunidade para questionar a dificuldade do Governo Regional em ser solidário com Machico.

Já no que diz respeito à dívida municipal, registou que a mesma é agora de 1,5 milhões de euros, “uma redução de 95% da dívida” herdada ao PSD em 2013.

Neste “dia maior de Machico”, o autarca socialista lembrou “a mudança de estilo implementada nestes dois últimos mandatos municipais”, para sublinhar a “qualidade cívica” implementada, desde logo em “dar a palavra” a todos os partidos com assento nos órgãos municipais, prática que revela “abertura e tolerância”, mas mais do que isso, assenta numa “postura revela elevação e maturidade democrática”.

No balanço ao mandato e em particular ao último ano de gestão municipal, destacou “um conjunto de medidas” de solidariedade social para mitigar os efeitos da pandemia.