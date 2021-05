A paz reinará entre os homens de boa vontade

“Assim diz o SENHOR dos Exércitos: “Derrubai as árvores e erguei rampas de cerco contra Jerusalém. Ó cidade da falsidade! Eis que está cheia de opressão.” Jeremias 6:6. E ainda hoje a opressão é exercida sobre tantos grupos de pessoas de forma tão cruel.

Todos nós somos contra a opressão e ditaduras, mas o que não faltam são ditadores disfarçados de democratas de bonitas palavras, mas de atitudes execráveis. A melhor estratégia de combate à opressão política é estarmos atentos às atitudes de cada político e à sua conduta pessoal. Não há quem consiga enganar sempre. A verdade vem sempre ao de cima e um canalha jamais será um bom político.

Esta semana, por ocasião das comemorações de 9 de maio, Dia da Europa, e dos 35 anos de adesão de Portugal à então CEE, a candidatura do Funchal a Cidade Europeia da Cultura em 2027, organizou uma conferência disponível no Facebook na página Funchal 2027 sobre o tema “Da ultraperiferia ao centro: A Europa além do mapa continental”. Como orador convidado esteve o dr. Alberto João Jardim cujas primeiras palavras foram: “Em primeiro lugar, quero agradecer ao Presidente da Câmara este convite e sobretudo a gentileza e a coragem de convidar um opositor político o que é um exemplo para muito boa gente”.

Pergunta filosófica: E se fosse o PSD-Madeira a organizar a conferência, convidaria o homem com mais experiência de negociação europeia desta terra? E teria a decência para convidar um opositor político?

Na página de facebook “Parlamento Mais Perto” conseguimos visualizar as várias Sessões Plenárias ocorridas no parlamento regional e assistir as declarações proferidas por cada deputado. Mas para avaliarmos a qualidade dos trabalhos apresentados é preciso ir além das bonitas palavras de “boa vontade” e darmos uma olhadela a todos os documentos de trabalho, propostas apresentadas e pareceres de outras instituições que constam no site da Assembleia Regional www.alram.pt. Convido-vos a espreitar. Devo, no entanto, deixar uma sugestão a quem gere esta página da necessidade de uma melhoria na organização dos conteúdos para que qualquer cidadão consiga aceder rapidamente à informação útil.

Se politicamente todos já sabemos que o PSD-Madeira e o CDS/PP aprovam e chumbam tudo o que querem porque têm o maior número de deputados, já não se entende, nos tempos modernos, a obsessão de chumbar toda e qualquer proposta que não tenha o selo PSD. Os tempos mudaram. Esquecem-se que a internet dá força à luta de pequenas causas? Os discursos de cooperação e colaboração não podem ser apenas palavras de faz de conta. Ainda não perceberam que existem estratégias bem mais inteligentes, por exemplo, integrando ideias de outros nos seus documentos? Onde está a luta de causas tão patente na génese do PSD-Madeira? Como seria interessante ver toda a oposição desmontar o que se passa e demonstrar as consequências práticas das propostas apresentadas.

Veja-se o exemplo do que aconteceu com as propostas apresentadas pelo PSD-Madeira e CDS/PP e pelo JPP sobre a adaptação do regime jurídico dos nadadores-salvadores na RAM. A proposta do PSD-Madeira e do CDS/PP foi aprovada na generalidade e a proposta do JPP foi rejeitada, quando a proposta do PSD-Madeira e do CDS/PP não contempla a possibilidade de elaboração de uma tabela salarial e, se o texto proposto não for alterado, abre uma guerra completamente desnecessária contra o Instituto de Socorros a Náufragos à conta do reconhecimento dos cursos ministrados na Região e da carteira profissional dos nadadores-salvadores. Porque não se abstiveram na proposta elaborada pela JPP que constituía um bom contributo para a dignificação da carreira e melhoria da atratividade na carreira e, assim, trabalhavam em conjunto num Decreto Legislativo Regional que verdadeiramente fosse de encontro aos interesses destes profissionais?

A época balnear iniciou-se ontem dia 15 de maio e arriscamo-nos, este ano, novamente, a ter praias e complexos balneares sem nadadores-salvadores.

Pratiquemos política de forma séria. Só se ouve o PSD-Madeira e o CDS/PP a usarem a autonomia para guerras contra a República e instituições nacionais. É melhor o PSD-Madeira se curar desta patologia crónica de acharem que são os mais espertos. A boa vontade é fundamental para resolver problemas. Precisamos de inovação e proatividade na resolução de tantos problemas, só possível com colaboração e cooperação Deixem-se de guerras inúteis.