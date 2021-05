Fogo em carro no Caniçal

Os Bombeiros Municipais de Machico foram accionados, pelas 13h30 desta segunda-feira, para combaterem um incêndio que deflagrou numa viatura, no Caniçal.

O carro encontrava-se no Caniçal, junto à escola do 2.º ciclo, sendo que as chamas ficaram circunscritas à viatura.

Uma mulher, alegadamente a condutora, acabou encaminhada ao Centro de Saúde de Machico, uma vez que se encontrava bastante ansiosa com toda a situação.