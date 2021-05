Amílcar Rodrigues é cabeça de lista da Iniciativa Liberal à Assembleia Municipal de Machico

A Iniciativa Liberal (IL), que vai pela primeira vez concorrer às eleições autárquicas, apresentou hoje, Dia do Concelho em Machico, Amílcar Rodrigues, o cabeça de lista à Assembleia Municipal local.

Na apresentação, Victor Gomes, coordenador da IL Machico, destacou as “ideias novas e próprias” do partido que é também novo.

Em Machico a IL vai apresentar-se nas próximas eleições com uma candidatura aos órgãos municipais. “Temos e queremos outras prioridades para o concelho”, apontou, com a promessa de “em breve” ser apresentado o programa aos machiquenses. “De uma forma clara e polida para que seja facilmente entendido”, sublinhou.

Hoje foi o momento de dar a conhecer as pessoas que compõe a Iniciativa Liberal em Machico.

“Somos uma equipa jovem, habituada a trabalhar e a resolver problemas”, vincou o coordenador local, antes de formalmente apresentar “com enorme prazer e orgulho” o candidato à Assembleia Municipal, Amílcar Rodrigues.

Licenciado em Arte e Multimédia e mestre em Comunicação e Imagem, Amílcar Rodrigues tem 34 anos. Trabalha na área do design desde 2011, iniciou o seu percurso laboral em Lisboa, numa agência de comunicação.

Regressou à Madeira em 2013 onde iniciou um ciclo de 7 anos dedicado ao design num grupo que detém projectos relacionados com o turismo e restauração.

Recentemente mudou de projecto e iniciou funções como designer gráfico numa empresa sediada no concelho de Machico. Ao longo do percurso profissional destaca-se a ligação, a um clube do concelho de Machico tendo estado envolvido na criação da sua imagem assim como nas actividades desportivas, tendo sido treinador de formação jovem de uma modalidade amadora.

Feita a apresentação, ficou a convicção de Victor Gomes: “O Amílcar será uma voz forte na Assembleia Municipal”.