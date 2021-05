Câmara Municipal de Machico contra encerramento do balcão do banco Santander Totta no Caniçal

A Câmara Municipal de Machico está contra o encerramento do balcão do banco Santander Totta, no Caniçal.

"A Câmara Municipal de Machico vem, publicamente, dar nota do seu desagrado por esta decisão negativa e prejudicial para a população e para os agentes económicos daquela localidade", começa por dizer através de um comunicado de imprensa

No entendimento do município, "esta é uma tomada de posição errada considerando que o banco em causa perde o seu 'front office' e o contacto directo com os seus clientes, deitando por terra uma relação de muitos anos com a população daquela freguesia, que tinha naquela entidade a única presença física de um banco no seu território".

"É um infeliz retrocesso, baseado em critérios eventualmente economicistas, não querendo crer que seja de outra índole ou motivação. Lamentamos a decisão e o transtorno que causará às pessoas", rematou.