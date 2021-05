PS Machico protesta contra o fecho do balcão do Santander no Caniçal

A concelhia de Machico do Partido Socialista (PS)está contra o encerramento do balcão do Banco Santander no Caniçal, o único da freguesia, a partir do dia 21 de Maio.

A estrutura local reuniu-se, nesta manhã de sábado (15 de Maio), em frente à entidade financeira, numa acção de protesto junto da população com o objectivo de alcançar um retrocesso neste processo.

António Jorge, presidente da estrutura socialista local, considera que esta decisão "não é benéfica para a população", que se vê assim "privada de mais um importante serviço".

O socialista recorda que "este balcão serve grande parte da população daquela freguesia, cerca de 3.500 habitantes, bem como os trabalhadores da Zona Franca da Madeira".

Por fim, considerou que “a deslocação dos serviços para Machico ou Santana não é uma solução justa ou adequada à realidade da freguesia", lembrando que “a população mais idosa terá grande dificuldade nas deslocações”, sendo também um "constrangimento para o pequeno comércio local".

A iniciativa contou com a presença e apoio do presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e do presidente da Junta de Freguesia do Caniçal, Emanuel Santos.