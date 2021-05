Funchal canaliza 70 mil euros para cinco associações

A Câmara Municipal do Funchal formalizou a assinatura de cinco protocolos com outras tantas entidades que "desenvolvem trabalhos na área social" na cidade.

UMAR, Presença Feminina, APPDA, CRIAMAR e Garota do Calhau foram as instituições abrangidas pelo apoio camarário que ascende, na sua totalidade, a 70 mil euros.

Segundo o presidente do município, Miguel Silva Gouveia, estas verbas "visam melhorar a qualidade de vida dos funchalenses, sejam mulheres, sejam crianças ou jovens com alguma dificuldade ou que apresentem alguma vulnerabilidade e precisem da ajuda da Câmara Municipal do Funchal".