CMF apoia com 12 mil euros a realização do Aleste 2021

O Festival Aleste 2021 foi apresentado esta manhã, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e os responsáveis pela organização do festival, Diogo Freitas e Fábio Remesso, assinaram o protocolo que oficializa a colaboração da Câmara à realização deste evento, com um apoio financeiro que ascende aos 12.000 euros.

O presidente da Câmara Municipal louvou o empenho da Aleste – Associação Cultural em “procurar manter vivo um festival que já uma marca da cidade do Funchal, e que tem espalhado o amor por esta cidade nos últimos seis anos.” A edição do ano passado do Aleste teve um adiamento para 2021 forçado pela pandemia, regressando agora sob um conceito diferente. Será um festival gastronómico pop-up, com intervenção musical.

Miguel Silva Gouveia atesta que “aliando a gastronomia à musicalidade, aos sentimentos que o Aleste tem trazido à cidade, temos reunidas todas as condições para fazer um evento inesquecível.” Almeja que durante o evento o sentimento da pandemia seja “como uma má memória”, para que se celebre “o calor humano e a emoção de estarmos perto uns dos outros.”

O festival decorrerá sob todas as normas de segurança impostas pelas autoridades. Para evitar ajuntamentos terá lugares marcados, numa lotação total que não foi ainda definida. Sê-lo-á mais perto da data, consoante a situação pandémica da altura.

O autarca destacou o “trabalho de adaptação e criatividade para manter eventos, como tem sido apanágio da cidade do Funchal”, que tem sido “uma referência a nível nacional na forma como tem conseguir continuar a produzir cultura.”

“Podem continuar a contar com a Câmara Municipal do Funchal para continuar a produzir cultura, continuarmos a ser parceiros”, conclui Miguel Silva Gouveia.