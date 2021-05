Funchal dá 1.000 euros a cinco escolas

A Câmara Municipal do Funchal vai canalizar 1.000 euros para que cinco escolas do concelho desenvolvam projectos com base nas necessidades identificadas pelos próprios alunos.

A sessão de apresentação das 'Crianças em ParticipAÇÃO' decorreu esta quarta-feira, uma iniciativa da autarquia que visa promover a participação e o interesse de crianças que frequentem o 1.º ciclo de escolaridade em questões da vida cívica, política e social da comunidade.

A actividade deste ano centrou-se na dinâmica de auscultação da comunidade educativa para a apresentação de projectos que fossem uma mais-valia para a escola. Miguel Silva Gouveia presidiu à sessão de apresentação das propostas que contou com a participação de um total de 50 crianças, distribuídas por seis escolas.

Neste sentido, cada estabelecimento de ensino apresentou uma proposta, contextualizada com base nas necessidades identificadas pelos alunos, para poderem melhorar as condições de estudo e os espaços de recreio.

As cinco escolas que receberam maior número de votos do júri