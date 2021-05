CMF apoia Presença Feminina com 15 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinou, esta semana, o protocolo de atribuição de um apoio de 15 mil euros à Associação Presença Feminina, no âmbito do programa de apoios ao associativismo e a actividades de interesse municipal. O presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia e a presidente da Associação, Helena Pestana, estiveram na cerimónia de assinatura.

Miguel Silva Gouveia referiu: "A Presença Feminina canaliza o seu importante trabalho no apoio à mulher e na defesa dos seus direitos, dando particular ênfase ao apoio às vitimas de violência d o méstica, procurando desta forma ajudar mulheres que necessitam de apoio psicológico, social, e até de alguma proteção jurídica".

“Infelizmente, com a pandemia e o confinamento, verificou-se um aumento significativo do número de casos de violência doméstica, número este que depois não tem o mesmo reflexo em denúncias às entidades judiciais, e este apoio procura também fazer face a essas situações, e a auxiliar o maior número de pessoas e casos possíveis”, acrescentou.

E concluiu: "Este é mais um investimento da Câmara Municipal do Funchal na equidade e justiça social da nossa cidade, com quinze mil euros que acreditamos serem bem empregues nesta associação, à qual reconhecemos o mérito do trabalho desenvolvido, que é feito de proximidade junto das mulheres que se encontram em circunstâncias difíceis.”