Chuva 'nocturna' foi significativa na costa sudoeste, vento soprou mais forte a norte

Confirmou-se, na última noite, a previsão de chuva, pontualmente moderada, e vento, que nalguns locais chegou a ‘soprar’ forte, resultado da aproximação e passagem de uma superfície frontal fria pelo Arquipélago da Madeira.

Até às 9 horas de hoje e tendo por base a rede de estações meteorológicas automáticas do IPMA na Madeira (19 estações) e Porto Santo, os aguaceiros, temporariamente moderados, fizeram-se sentir sobretudo na parte sudoeste da ilha da Madeira. Com particular impacto para o Lugar de Baixo, na Ponta do Sol, onde o extremo da precipitação no intervalo de uma hora chegou a atingir nível para aviso amarelo. Foram 11,7 litros por metro quadrado (mm) registados ao final da noite de sábado, já depois do recolher obrigatório.

De resto, as três estações da faixa litoral mais próximas da Ponta do Sol, caso da Quinta Grande, dos Prazeres e do Funchal/Lido, registaram precipitação com algum significado durante a última madrugada, com acumulados superiores a 10 mm. Chuva que não chegou a cair na zona leste da Madeira.

Também o vento ‘prometido’ pelas previsões meteorológicas chegou a ‘soprar’ no amarelo na ponta mais a norte da ilha da Madeira. A estação meteorológica colocada junto ao farol da Ponta de São Jorge registou rajada de 73 km/h, também ao início da madrugada.

Vento que desta vez tem poupado a zona do Aeroporto da Madeira. Apesar de hoje já ter soprado a 69 km/h na Ponta de São Lourenço, no Caniçal, em Santa Cruz, junto à pista, não passou dos 18 km/h.

Significativo foi também o ‘pico’ tropical ocorrido durante a noite em Santa Cruz e no Porto Moniz, localidades que ao início da madrugada registaram temperatura do ar na ordem dos 20 graus centígrados.