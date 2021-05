Segundo lugar e milhões da 'Champions' passam pela Luz e por Vila do Conde

O segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol poderá ficar hoje definido, com o FC Porto em vantagem para garantir o 'vice' face ao Benfica, que receberá o já consagrado campeão Sporting, no dérbi da 33.ª jornada.

Na Luz, a partir das 18:00, os 'encarnados' não só vão testar a invencibilidade dos 'leões', que confirmaram a conquista do título na ronda anterior, como procuram aproximar-se do 'vice' FC Porto, que tem quatro pontos à maior sobre as 'águias'.

O Benfica, terceiro classificado, com 70 pontos, precisa obrigatoriamente de vencer o 'dérbi eterno' para se aproximar dos 'dragões' (74) e manter as ténues esperanças de ainda alcançar o segundo posto, tendo pela frente um Sporting (82) totalmente concentrado em tornar-se o primeiro campeão invicto numa prova com mais de 30 jornadas.

Ainda assim, mesmo a vitória poderá ser 'curta' para o conjunto liderado por Jorge Jesus, tendo em conta que um triunfo do FC Porto diante do Rio Ave, às 20:30, terminará com quaisquer dúvidas quanto à segunda vaga de acesso direto à Liga dos Campeões da próxima época.

Por seu lado, os vila-condenses continuam envolvidos na luta pela manutenção, com 31 pontos e logo acima da zona de despromoção, juntamente com o Boavista (30), que recebe o Portimonense às 15:30.

À mesma hora, o Farense, penúltimo colocado, com 28 pontos, tem um teste decisivo para as contas da permanência, em casa, ante o Tondela, numa ronda que pode sentenciar a descida dos algarvios e do lanterna-vermelha Nacional (25), um ano depois de ambos terem regressado ao convívio dos 'grandes'.