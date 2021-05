Bino deixa comando técnico do Vitória SC

A derrota diante do Famalicão, por 2-1, na noite desta quarta-feira levou a que Bino Maçães deixa-se o comando técnico do Vitória SC.

Esta decisão já foi comunicada pelo SAD vimaranense, para além de adiantar que Moreno, treinador que estava a orientar a equipa B do Guimarães , é o sucessor de Bino para os dois últimos jogos da Liga NOS, sendo que o próximo é já este domingo, na Madeira, diante do Marítimo.

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD informa que o treinador Bino comunicou à Administração a decisão de deixar o comando técnico da equipa principal. Perante tal posição, Moreno ficará com o plantel nas últimas duas jornadas da Liga NOS.



Moreno, que transita do Vitória SC B, já irá orientar a sessão de treino desta quinta-feira, que serve de preparação para a deslocação ao terreno do Marítimo da Madeira.", poder ler-se no comunicado do Vitória SC

De referir que Bino Maçães foi o terceiro treinador do Vitória esta temporada, depois de Tiago Mendes e de João Henriques, e orientou a equipa em sete jogos, tendo conseguido duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Com 42 pontos, o Vitória de Guimarães ocupa a sexta posição da tabela, a última de acesso às competições europeias da próxima época, quando falta dois jogos para o final da temporada, com os vimaranenses a jogarem com o Marítimo, na Madeira para depois receberem a visita do Benfica no Estádio D. Afonso Henriques.