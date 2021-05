Portugal vence Bielorrússia e fica mais próximo do Europeu de voleibol

A seleção portuguesa de voleibol somou hoje o quarto triunfo em outros tantos jogos na qualificação para o Euro2021, ao derrotar a Bielorrússia, por 3-1, em Matosinhos.

No arranque do segundo torneio de qualificação, Portugal venceu a Bielorrússia pelos parciais de 25-22, 25-19, 21-25, 25-21.

Com dois encontros por disputar no Grupo G de qualificação, a seleção portuguesa tem 11 pontos, mais quatro do que a Bielorrússia, enquanto Hungria e Noruega têm três cada.