Dia dos Cientistas assinalado com tertúlia: “Investigação em Saúde Mental na RAM”

No próximo dia 17 de Maio, às 10h, o Departamento de Investigação do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família realiza uma Tertúlia subordinada ao tema: "Investigação em Saúde Mental na RAM", como forma de assinalar o Dia Nacional dos Cientistas, celebrado a 16/05.

Este evento, inteiramente online (via plataforma TEAMS), tem como objectivo lançar uma reflexão sobre a investigação na saúde mental e o seu posicionamento/contributo para a Região Autónoma da Madeira. Para tal, conta como oradores o Dr. Ricardo Alves, Director Clínico do CRPSF e Médico Psiquiatra, a Dra. Isabel Fragoeiro, Coordenadora do Observatório de Saúde Mental e Presidente da Escola Superior de Saúde da UMa e o Dr. Daniel Neto, Membro do Observatório de Saúde Mental e Médico Psiquiatra. A moderação ficará a cargo da Dra. Glória Franco, Membro do Departamento de Investigação do CRPSF e Docente da UMa.

O evento está acessível a todos os participantes interessados, não sendo necessário efetuar inscrição ou login. Para aceder à tertúlia basta clicar no link https://bit.ly/3fb4UXq.

O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF) é um dos doze estabelecimentos de saúde dirigido pelo Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. Criado em 1950, o CRPSF acolhe crianças e jovens e está orientado para a prestação de cuidados diferenciados e humanizados em saúde mental da infância e adolescência, pedopsiquiatria, multideficiência e reabilitação, de acordo com as melhores práticas, qualidade e eficiência, respeito pela individualidade e sensibilidade da pessoa assistida, numa visão humanista e integral da pessoa.