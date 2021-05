Madeira com 29 novos casos de covid-19 e 21 recuperados

A Madeira regista esta sexta-feira 29 novos casos de covid-19, cinco dos quais foram importados. A estes números juntam-se 21 casos recuperados.

São 232 casos activos, havendo 5 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Um dos doentes está na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

O boletim epidemiológico da Direcção Regional da Saúde dá conta que "no total, há 138 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM". Para estes casos, estão em curso as respectivas investigações epidemiológicas.

Veja aqui o Relatório desta sexta-feira e saiba por que concelhos residem os novos infectados.