Prossegue a vacinação dos residentes com o critério idade

A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e a Direcção Regional da Saúde divulgaram, esta tarde, o plano de vacinação previsto para a semana de 26 de Abril a 2 de Maio.

O documento, que habitualmente é dado a conhecer no início da semana, contém além das informações avulsas que têm sido anunciadas pelas autoridades de saúde sobre a vacinação de segunda até hoje, refere, também, que concelhos e grupos prioritários serão considerados nas inoculações contra a covid-19 que vão decorrer até ao próximo domingo.

Quinta-feira, 29 de Abril

Concelho abrangidos: Santana, Santa Cruz e Funchal

Residentes no concelho com critério de idade

Local: Centros de Vacinação de cada um dos concelhos

Sexta-feira, 30 de Abril

Concelho abrangidos: Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Porto Santo

Residentes no concelho com critério de idade.

Local: Centros de Vacinação de cada um dos concelhos.

Sábado, 1 de Maio

Concelho abrangidos: Câmara de Lobos, Porto Santo e Funchal

Residentes no concelho com critério de idade. No caso do Porto Santo, serão vacinados, também, os doentes acamados, conforme já deu conta o director regional da Saúde, Herberto Jesus. Os doentes acamados da Madeira deverão ser vacinados na primeira ou na segunda semana de Maio.

Local: Centros de Vacinação de cada um dos concelhos.

Domingo, 2 de Maio

Concelho abrangidos: Funchal, Machico e Ribeira Brava

Residentes no concelho com critério de idade.

Local: Centros de Vacinação de cada um dos concelhos.

Recorde-se que, até ao final do dia de ontem, 27 de Abril, foram administradas 84.175 vacinas contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira, conforme deu conta a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil numa nota divulgada esta manhã.