Trabalho de campo do inquérito serológico terminou, resultados em Maio

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) anunciou hoje que está concluído o trabalho de campo da segunda fase do inquérito serológico nacional à covid-19, cujos resultados serão conhecidos em Maio.

Este estudo permitirá conhecer a distribuição dos anticorpos específicos contra o SARS-CoV-2 na população residente no país por grupos etários e regiões de saúde, assim como monitorizar a sua evolução ao longo do tempo e estimar a fração de infeções pelo novo coronavírus em pessoas assintomáticas, adiantou o INSA.

Em comunicado, o instituto avançou que, assim, será possível também aferir a "taxa de ataque desta infeção" na população portuguesa e contribuir para, futuramente, estimar o impacto do atual programa de vacinação contra a covid-19.

O inquérito serológico nacional, um projeto iniciado em maio de 2020, está a ser desenvolvido pelo INSA em parceria com a Associação Nacional de Laboratórios Clínicos, a Associação Portuguesa de Analistas Clínicos e 33 hospitais do Serviço Nacional de Saúde de todas as regiões de saúde do país.

O trabalho de campo da segunda fase, que decorreu durante nove semanas, envolveu 350 pontos de colheita e envolveu o recrutamento de cerca de 8.600 pessoas, uma amostra superior à inicialmente planeada de 8.189 participantes, adiantou ainda o INSA.

Os resultados da primeira fase do inquérito indicaram uma seroprevalência global de 2,9% de infeção pelo novo coronavírus na população residente em Portugal, não tendo sido encontradas diferenças significativas entre regiões e grupos etários.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.899 pessoas dos 825.633 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.