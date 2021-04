Nuno Batista é escolha do PSD como candidato à Câmara do Porto Santo

O independente Nuno Batista foi escolhido, por unanimidade, pela Comissão Política Concelhia do Porto Santo para a candidatura às próximas Eleições Autárquicas.

A escolha do bancário de 43 anos aconteceu, esta tarde, em sede de reunião da Concelhia local, seguindo agora de imediato esta indicação para o Presidente do PSD/M. Esta deverá ser validada na reunião da Comissão Política Regional que terá lugar amanhã.

"Com mais de 20 anos de experiência, regressa à vida política e abraça este novo desafio, após ter sido vereador no Município entre 2013 e 2017, em nome do PSD e do projeto alternativo que defende para o futuro desta ilha, sendo a escolha assumida por parte dos Social-democratas do Porto Santo", refere o PSD.