“A solidariedade é uma das nossas principais bandeiras”

O presidente da Concelhia da Ponta do Sol da JSD, Francisco Bonito, apelou a que “a solidariedade continue a fazer-se sentir, mesmo que ajustada aos novos tempos e em nome de quem mais precisa”. As declarações surgem após uma iniciativa solidária levada a cabo pela JSD.

O líder da JSD/M, Bruno Melim, acompanhado por Francisco Bonito, deslocou-se esta semana, à Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira, onde procedeu à entrega de aproximadamente uma tonelada de tampinhas, uma recolha levada a cabo, de forma solidária, especialmente na Ponta do Sol.

Essa tonelada é o equivalente a uma cadeira de rodas, o que foi concretizado apenas naquele concelho. Esta iniciativa contou com a participação das escolas da freguesia dos Canhas, supermercados e população em geral.

“Pese embora a pandemia que nos obriga a ter cuidado e a respeitar as regras de distanciamento social, não podemos deixar que a solidariedade e este tipo de ações, fundamentais para fazer a diferença, deixem de existir e é nosso papel, enquanto equipa, trabalhar para que mais iniciativas possam ser realizadas e para que quem mais precisa continue a ser ajudado” vincou Francisco Bonito, que garante que a JSD Ponta do Sol continuará activa e interventiva no terreno e, em particular, empenhada em todas as ações que tenham em vista ajudar a população mais necessitada, adiantando que a recolha de tampinhas “é para continuar”.