Demissão em bloco

Os três social-democratas na Câmara Municipal de Machico renunciaram hoje aos mandatos, com efeitos imediatos. Ricardo Sousa, Ademar Nunes e Cristina Aveiro já não vão comparecer à próxima reunião e saem de cena para dar “palco” aos nomes apontados pelo PSD às próximas Eleições Autárquicas.

É este o assunto que faz manchete na edição desta terça-feira, 6 de Abril, do seu vespertino MAIS DIÁRIO.

Como sempre, há ainda muitas outras notícias para ler no seu vespertino de hoje, ao longo de 16 páginas.

Sem casa para os desalojados

O Governo Regional ainda não encontrou solução para os afectados pelo temporal de 27 de Março. A alternativa é recorrer ao mercado de arrendamento privado.

Aeroporto da Madeira motiva 40% dos testes

Já foram realizados praticamente 180 mil exames à covid-19 a viajantes desde o início da pandemia.

Regresso às aulas presenciais divide opiniões

No dia em que os alunos do 5.º e 6.º ano voltaram à escola, um inquérito ‘on-line’ do DIÁRIO mostra que há ainda receios e reservas no regresso do 3.º Ciclo e o Secundário neste 3.º período.

Mais uma morte nas comunidades

A covid-19 matou mais um emigrante madeirense. Saiba tudo na página de Comunidades.

Isto e muito mais conteúdos poderá ler hoje no MAIS DIÁRIO, desde as novidades das freguesias, passando pelas notícias que marcam o dia nesta Aldeia Global até às sugestões de lazer para hoje.

Veja também os vídeos que acompanham várias notícias e que elevam o patamar da experiência de leitura do MAIS DIÁRIO.

Aceite o nosso convite: subscreva o MAIS DIÁRIO em mais.dnoticias.pt.

Tenha um resto de dia excelente e boas leituras!