Cristiano Ronaldo marca na vitória da Juventus

A Juventus venceu há instante o Nápoles, por 2-1 em jogo que estava em atraso da terceira jornada da Liga italiana, com o madeirense Cristiano Ronaldo a voltar aos golos.

O avançado dos campeões italianos inaugurou o marcador aos 13 minutos, naquele que foi o seu 25 golo na Liga italiana, para Paulo Dybala apontar o segundo à passagem do minuto 73.

Quanto ao Nápoles apenas conseguiu reduzir para 2-1, através de Lorenzo Insigne, de grande penalidade ao minuto 90.

Com este triunfo a Vecchia Signora ascendeu ao terceiro lugar do Campeonato agora com 59, mas a 12 do lífder Inter que também esta tarde cumpriu um jogo em atraso, tendo vencido, em casa, o Sassuolo por 2-1.