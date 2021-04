Questionários do diagnóstico local de segurança começaram hoje no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal está a realizar, a partir desta segunda-feira, os questionários do diagnóstico local de segurança do concelho. Este trabalho surge na sequência do acordo de cooperação entre a Autarquia e o Observatório Permanente Violência e Crime da Universidade Fernando Pessoa (OPVC - UFP).

Os questionários visam recolher informação para a realização de um estudo sobre a perceção de segurança/insegurança e a criminalidade na área onde reside/trabalha. Os inquéritos presenciais serão realizados em toda a área geográfica da cidade do Funchal e estão destinados a residentes, trabalhadores e estudantes que façam parte do quotidiano da cidade há mais de dois anos.

A participação será feita de forma anónima e os dados recolhidos são confidenciais. Toda a informação solicitada destina-se única e exclusivamente para a realização do estudo, cujo resultado permitirá melhorar as condições de segurança na cidade do Funchal.

A autarquia alerta que os elementos das equipas de trabalho da CMF que vão estar no terreno nos próximos dias a recolher estas informações estão devidamente identificados, sendo que em circunstância alguma abordarão os munícipes, e os demais cidadãos, para a entrega de qualquer valor monetário.

Dada a importância deste estudo para a cidade, o Município do Funchal agradece a colaboração de todos aqueles que forem solicitados para responder aos inquéritos. Recorde-se que, este é o primeiro passo de um trabalho importante que tem por objectivo a elaboração de um Contrato Local de Segurança com o Ministério da Administração Interna, no sentido de reduzir vulnerabilidades sociais e prevenir a criminalidade, dando um sentimento de segurança à cidade.