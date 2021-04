Nunca houve tão poucas crianças madeirenses a receber abono

Os dados do mês Fevereiro revelam uma redução de 2.264 beneficiários do abono de família face ao mesmo período do ano passado. Nunca o número de beneficiários foi tão baixo na Madeira. O tema faz manchete da edição deste domingo do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página mostra duas irmãs da Casa de Saúde Câmara Pestana. Uma reportagem descreve como a instituição tem conseguido evitar o vírus da Covid-19 com a adopção de rotinas mais restritivas. Mais difícil de vencer é o estigma que paira sobre a saúde mental.

No plano político, chega a confirmação de que o coordenador do Bloco de Esquerda exigiu um vereador para participar na coligação liderada pelos socialistas no Funchal. Paulino Ascenção entende que “não faz sentido fazer parte de uma coligação para depois o PS governar sozinho” a capital da Madeira. Entretanto, Roberto Almada diz-se indisponível para regressar à liderança bloquista. Ainda na área política, o líder do CDS, Rui Barreto, avisa Miguel Albuquerque que não deseja partidos extremista, como o Chega, na coligação à CMF.

Entretanto, a plataforma ‘Bolt’ assegura a manutenção do serviço de transporte em viaturas TVDE após o anúncio da saída da Uber, que poderá mandar para o desemprego 150 motoristas.

Por fim, arranca hoje a 8.ª edição da Bolsa Rubina Barros, uma iniciativa do DIÁRIO e da Núcleo Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.