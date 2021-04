JSD salienta papel das instituições locais ao serviço das populações

A JSD Madeira salientou, hoje, o papel e a importância das instituições locais para os populações. Os jovens visitaram o Clube Naval da Calheta, o Centro Social do Estreito da Calheta e a Quinta Pedagógica dos Prazeres bem como uma das maiores estufas agrícolas instaladas no Parque Empresarial daquele concelho.

Bruno Melim, sublinhou que estas são importantes ainda mais quando estão em causa respostas sociais que se garantem às populações mas, também, 2a necessária dinâmica empresarial do concelho, vital nesta altura de retoma e normalização após pandemia".

“Efectivamente, encontramos, nestas entidades e instituições, o espírito de resiliência que tão bem marca e caracteriza os madeirenses, todas elas que continuaram a funcionar e a garantir respostas, mesmo em plena pandemia”, disse o presidente da JSD Madeira, recorrendo ao exemplo do Centro Social do Estreito da Calheta, que assume “uma missão essencial no combate ao isolamento social junto da população sénior do concelho”.

No caso do Clube Naval, este "aproveitou este último ano para investir na melhoria e aumento da sua frota de barcos para os atletas, muitos dos quais têm vindo a dar provas do seu valor nas competições regionais, nacionais e internacionais". Já o projecto empresarial ligado à produção de tomate continuou a funcionar . A Quinta Pedagógica dos Prazeres, "uma instituição emblemática que muito tem contribuído para afirmar e atrair a procura de residentes e turistas àquela freguesia e que, nesta fase, reinventou a sua oferta para atrair o mercado regional, com sucesso".

“São estes bons exemplos que importa valorizar porque são eles que, localmente, criam e mantém o emprego, dão novas oportunidades aos mais jovens e simultaneamente acautelam as necessidades dos mais idosos, especialmente quando estes mais precisam, como agora”, concluiu.