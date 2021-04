Gasolina sobe e gasóleo baixa esta semana na Madeira

A partir de hoje conte com novos preços dos combustíveis comercializados na Região, com o gasóleo a apresentar valores ligeiramente mais baixos do que na semana anterior.

Como habitualmente acontece, através do despacho conjunto da Vice-presidência e da secretaria da Economia saiba que a gasolina super sem chumbo 95 octanas custa um pouco mais do que na semana anterior, passando dos 1,538 para os 1,539 euros por litro.

Já o gasóleo rodoviário, como referido, o preço desce. Cada litro custa 1,309 euros, enquanto na semana passada os consumidores teriam de pagar 1,315 euros pela mesma quantidade.

O gasóleo colorido e marcado passa a custar 0,788 euros por litro, quando na semana anterior custava 0,794 euros.

Estes preços entraram em vigor na madrugada desta segunda-feira.

Estes são os preços em vigor esta semana:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........ 1,539 euros por litro

Gasóleo rodoviário.................................................... 1,309 euros por litro

Gasóleo colorido e marcado......................... 0,788 euros por litro

Estes eram os preços em vigor a semana passada:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........ 1,538 euros por litro

Gasóleo rodoviário.................................................... 1,315 euros por litro

Gasóleo colorido e marcado......................... 0,794 euros por litro