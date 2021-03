JS Funchal defende politicas de educação no Funchal

A JS Funchal aponta a capital madeirense como um exemplo a seguir nas políticas para a educação.

Luana Brazão, presidente da JS Funchal, é peremptória: “O Funchal, é hoje, uma das cidades portuguesas que mais aposta na educação dos seus jovens “ e deve ser um exemplo a seguir pelas outras autarquias e pelo governo regional.

A jovem socialista, recorda que o Funchal tem vindo “a adoptar políticas que promovam a justiça social, a cidadania activa e a qualidade de vida dos estudantes através de um investimento na generalização da educação, seja a nível básico com o apoio aos manuais escolares, seja a nível superior com as bolsas de estudo”.

A autarquia Funchalense, à imagem de outras câmaras municipais onde o PS é poder, atribui manuais escolares gratuitos até ao nono ano e bolsas de estudo aos alunos do ensino superior, o que só aconteceu pela primeira vez na autarquia e “só depois do PS ganhar a câmara do funchal”.

Para Luana Brazão “a educação é o principal pilar do desenvolvimento económico e social de uma população” e “felizmente temos autarcas, como o Miguel Silva Gouveia, que têm os mais jovens como prioridade na sua agenda”, criticando o anterior executivo da câmara do Funchal por ter lá estado mais de 20 anos a governar e não ter optado por este caminho. “Estão no Governo Regional, que têm a competência da educação, e não querem tornar os manuais escolares gratuitos para todos os alunos da região, só resta imaginar se tivessem a frente da câmara, iam acabar com estes apoios” aponta a jovem que diz que o “Funchal não pode andar para trás”.