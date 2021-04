'Censos 2021' na Madeira apresentados na segunda

Decorre na próxima segunda-feira a apresentação pública dos 'Censos 2021', cerimónia que tem o propósito de explicar os objectivos da maior operação estatística realizada a nível nacional e que também acontece na Madeira. O momento será aproveitado, também, para apelar a todos os madeirenses a melhor colaboração nesta acção.

A cerimónia está agendada para as 15 horas, no Salão Nobre do Governo Regional e vai contar com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.

Refira-se que no mesmo dia arrancam oficialmente na Região - em simultâneo com o resto do país -, os trabalhos de campo dos Censos 2021 que, para além de fornecerem um vasto conjunto de informação estatística sobre as famílias e o parque habitacional, permitem a contagem rigorosa da população residente.