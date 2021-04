Papamóvel madeirense foi apresentado há 30 anos

Na edição de 30 de Abril de 1991, o DIÁRIO revelava os pormenores da viatura que seria utilizada pelo Papa João Paulo II na visita à Madeira em 12 de Maio de 1991. Trata-se de um jipe UMM.

A ideia da construção de um veículo especial para a visita do Sumo Pontífice partiu de Abel Spínola, sócio da empresa Diversauto e representante na Madeira da UMM, marca automóvel portuguesa nascida de uma união entre a Mocar e a União Metalo Mecânica. O chamado ‘papamóvel’ custou 10 mil contos (o equivalente a 50 mil euros). O papa viajaria numa caixa envidraçada montada na parte traseira do jipe, sendo que a estrutura tinha 1,95 metros de altura e era construída em vidro à prova de bala, com 3,3 centímetros de espessura. Tinha uma poltrona central, um assento posterior para três pessoas e dois bancos retrácteis. No interior tinha um telefone para comunicação com o motorista e um microfone ligado ao exterior.

O jipe foi utilizado por João Paulo II na visita à Madeira em 12 de Maio de 1991. FOTO AGOSTINHO SPÍNOLA

O jipe que seria apresentado dois dias depois, no Castelo de São Jorge, em Lisboa, e transportado por via marítima para a Madeira. Foi utilizado pelo papa a 12 de Maio de 1991 no trajecto entre a Boa Nova e o Estádio dos Barreiros, onde foi celebrada uma missa.

Chegada do Sumo Pontífice à Sé do Funchal. FOTO MANUEL NICOLAU

O jipe UMM continua na posse da Diocese do Funchal, que tem garantido a sua manutenção e o tem utilizado em momentos especiais. Foi o que aconteceu a 13 de Outubro de 2009, quando foi utilizado para o transporte da imagem de Nossa Senhora de Fátima que percorreu todo o arquipélago.

O jipe foi utilizado em 13 de Outubro de 2009 para o transporte da imagem de Nossa Senhora de Fátima. FOTO OCTÁVIO PASSOS/ASPRESS

Descarregue aqui a edição de 30 de Abril de 1991 e recorde estas e outras notícias.