Acidente entope via rápida

Pelo menos três viaturas viram-se envolvidas há pouco num acidente na via rápida, no sentido Santa Cruz-Funchal, mais precisamente antes da entrada do túnel do Jardim Botânico, ao quilómetro 18,75.

O acidente junto à saída de uma bomba de gasolina situada naquela via, envolve pelo menos três viaturas e já está a ter assistência da concessionária, Via Litoral.

Desconhece-se, para já, os contornos do acidente ou mesmo as consequências para os envolvidos. No entanto, no local está pelo menos uma ambulância no local.

A fila de carros já se estende já por pelo menos 3 quilómetros, mas pelas imagens é possível passar pela via de trânsito mais lenta.