Governo Regional assinala 1.º de Maio com deposição de flores junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense

O Governo Regional assinala amanhã, 1 de Maio, pelas 12 horas, o Dia do Trabalhador com a tradicional deposição de flores junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense, localizado na Avenida Sá Carneiro.

Para a cerimónia, que contará com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, representantes da Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva, foram também convidados os representantes das Associações Patronais e Sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira.