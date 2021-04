Aluno do Liceu testou positivo no rastreio de ontem

Um dos 1.873 alunos da Escola Secundária Jaime Moniz (Liceu) testou positivo para a covid-19, na sequência dos testes rápidos de antigénio realizados ontem naquele estabelecimento de ensino.

A informação foi avançada pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) durante a tarde desta sexta-feira, dia em que são submetido a rastreio idêntico os alunos do 3.º ciclo e do secundário da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva.

Também no dia de ontem foram testado 227 alunos da Escola Básica do 1.º ciclo/PE de Santa Cruz e do Externato ARENDRUP, e todos deram resultado negativo. Neste caso, os testes rápidos realizados foram feito a partir de uma amostra de saliva.

Para amanhã, dia 1 de Maio, está prevista a testagem de todos os alunos do ensino profissional da Região, acção que vai decorrer na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, em São Martinho.