Aluno do Conservatório conquista prémios internacionais

Bógdan Omelchuk, aluno do 1.º grau do Ensino Artístico Especializado do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, venceu quatro prémios em quatro concursos internacionais, como solista de fagote e contrafagote.

Todos estes concursos decorreram à distância, entre os dias 22 de Março e 9 de Abril, com as provas apresentadas em formato de vídeo.

Com apenas 10 anos, este aluno conquistou o mais alto lugar do pódio em dois concursos (Lituânia e Ucrânia) e o segundo prémio em outros dois (República Checa e Itália), nomeadamente no ‘XI Festival - Concurso Internacional de Crianças e Juventude de Instrumentos de Sopro ‘PAVASARIO TRIMITAI 2021', ‘Festival International de Artes Multigénero ‘GRANDFEST ONLINE’, ‘International Competition ‘SPRING SYMPHONY 2021'’ e ‘International Competition ‘RACCONTO DI PRIMAVERA 2021’, respectivamente.

Actualmente, o aluno encontra-se a participar em outros dois concursos regionais aguardando os seus resultados. São eles: o ‘VII Concurso de Talentos HBG’, organizado pela Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, e o ‘XIV Concurso Infantojuvenil’, promovido pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira.

Bógdan Omelchuk é natural do Funchal e iniciou os seus estudos no Conservatório há quatro anos, primeiro como aluno de percussão e, mais tarde, mudando para fagote. Durante dois anos consecutivos foi aluno do Quadro de Honra do Conservatório (2017-2018 e 2018-2019).