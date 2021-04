Alunos do 'Liceu' distinguidos nas Olimpíadas Regionais de Física

A Escola Secundária Jaime Moniz divulgou hoje a lista de alunos premiados nas Olimpíadas Regionais de Física, que se realizaram no passado dia 10 de Abril, de forma remota devido à pandemia de covid-19.

A destacar, entre os seis alunos do 11.º ano deste estabelecimento de ensino que participaram no evento, dois medalhados: Mariana Sargo Monteiro, que conquistou o 'ouro', e Afonso Miguel da Silva Patrício Nunes, agraciado com uma medalha de bronze.

"A prestação dos alunos que representaram a nossa escola foi excelente a todos os níveis, trazendo para 'casa' as medalhas de ouro, e bronze", sublinha a escola em nota de imprensa.

Os dois vencedores vão agora representar a RAM na final nacional das Olimpíadas de Física, que decorre a 5 de Junho.

Prevê-se que a fase nacional seja realizada presencialmente, mas não será centralizada num único local. Ou seja, os alunos irão realizar a prova numa universidade da sua região, de modo a minimizar as aglomerações de alunos, explica o comunicado.

Esta fase nacional das Olimpíadas apura para as Olimpíadas Internacionais 2022 (marcadas para Julho 2022, na Bielorrússia) e as Olimpíadas Ibero-americanas 2022 (em Setembro 2022, na Guatemala).