Rastreio do Cancro da Mama avança no concelho de Santana

A partir de segunda-feira dá-se início ao Rastreio do Cancro da Mama, no concelho de Santana, prevendo-se que a campanha termine em Julho de 2021. Para o efeito, será utilizada uma das unidades móveis que ficará colocada junto ao Centro de Saúde de Santana, como habitualmente.

O SESARAM estima convocar cerca de 1.442 utentes, franja correspondente à população alvo do programa residente no concelho e dentro da faixa etária entre os 45 e os 69 anos.

Estas mulheres serão convocadas por ordem alfabética, através de uma convocatória, com indicação do dia, hora e local onde irão realizar a sua mamografia de rastreio.

Previsão para a realização do rastreio no concelho de Santana:

Santana – Entre a segunda quinzena de Abril e a segunda de Maio Arco de São Jorge – Segunda quinzena de Maio Faial – Entre a segunda quinzena de Maio e a primeira de Junho Ilha – Primeira quinzena de Junho São Jorge – Segunda quinzena de Junho São Roque do Faial - Primeira quinzena de Julho

Ainda no decorrer do primeiro semestre deste ano, está previsto convocar as utentes das freguesias da Camacha e São Gonçalo, dos quais, em tempo oportuno, serão divulgados mais pormenores.

O Rastreio do Cancro da Mama da Madeira é um rastreio de base populacional, dirigido a mulheres assintomáticas, sem factores de risco relevantes e na faixa etária entre os 45 e os 69 anos. A estas mulheres, e após um inquérito dirigido (antecedentes pessoais, familiares, medicação hormonal, sinais e sintomas mamários, entre outros), realiza-se mamografia nas quatro incidências standard, que posteriormente serão submetidas a uma dupla leitura independente por dois radiologistas. Os casos discordantes serão ainda submetidos a uma terceira leitura.

Em alguns casos de dúvida as mulheres serão convocadas para uma Consulta de Aferição, durante a qual um dos Médicos Radiologistas fará a avaliação necessária para esclarecimento (anamnese, comparação com exames prévios, palpação, incidências adicionais, ecografia).

No contexto actual de vacinação contra a Covid-19, e, pela possibilidade de adenopatias reactivas que colocam problemas de diagnóstico diferencial com adenopatias malignas, na ausência de sinais de suspeição de malignidade mamária, sensibilizamos para o adiamento da mamografia de rastreio em cerca de seis semanas (após a segunda dose da vacina da Pfizer e da primeira dose da vacina AstraZeneca). As utentes serão novamente convidadas a participar, solicitando que entrem em contacto connosco para qualquer esclarecimento.