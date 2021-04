Mel-de-cana é um produto que "já faz parte da história" da Madeira

O secretário regional da Economia visitou, esta manhã, a Fábrica do Ribeiro Seco, no Funchal, empresa de referência no sector de produção de mel-de-cana e derivados, que se encontra em período de laboração e transformação da cana-de-açúcar.

Na ocasião, Rui Barreto defendeu que o mel-de-cana “é um produto que já faz parte da história da nossa Região”.

“É um produto 100% regional que tem sabido adaptar-se às exigências do mercado, apostando, cada vez mais, em opções saudáveis”, sublinhou.

A produção de mel-de-cana biológico e clássica 100% regional, desde a matéria-prima até ao produto final, começou a 28 de Abril e termina a 3 de maio. A produção movimenta, diariamente, dezenas de colaboradores, destaca o executivo em nota de imprensa.

Estas fábricas laboram ininterruptamente, nesta época do ano, uma vez que nesta altura a cana está num estado de maturação em que pode ser usada para fabricar mel, aguardente, entre outros produtos, acrescenta a mesma nota.

O Ribeiro Sêco é uma das principais fábricas madeirenses deste sector. Além do mel-de-cana biológico e clássico, a empresa produz bolos e broas de mel. A fábrica do Ribeiro Seco começou por fazer aguardente e outros derivados da cana, mas desde 1942 a produção de mel é quase exclusiva na unidade.