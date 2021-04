Fronteiras terrestres reabrem e restaurantes até às 22h30 em Portugal continental

Portugal continental vai avançar para a 4.ª fase de desconfinamento já a partir do dia 1 de Maio. Por esse motivo, serão abertas as fronteiras terrestres com Espanha e os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até às 22h30. As salas de espectáculo poderam funcionar até às 22h30.

Casamentos, baptizados e outros eventos podem acontecer com uma lotação de 50% relativamente ao local onde se localizam.

As lojas e centros comerciais podem abrir até às 21 horas durante a semana e até às 19 horas no fim-de-semana.

As medidas foram anunciadas há instantes, por António Costa, numa conferência de imprensa que decorre após o Conselho de Ministros que visou a análise destas medidas relacionadas com a pandemia de covid-19.

De recordar que Marcelo Rebelo de Sousa não renovou o Estado de Emergência, mas tal não vem colocar entraves nos planos do executivo de António Costa.

Esta é a última fase de um processo de ‘desconfinamento’ anunciado pelo Primeiro-Ministro a 11 de Março e que pretende a retoma da economia e das actividades devido à pandemia.