Conheça as equipas iniciais do Marítimo-Sp. Braga

O Marítimo procura esta noite a sua terceira vitória consecutiva na Liga NOS, num jogo que abre a 30.ª jornada do campeonato e onde defrontam o Sporting de Braga.

No Estádio do Marítimo, e pelas 20h30, os verde-rubros têm um encontro onde só pensam na conquista dos três pontos de forma a subir na tabela classificativa, e fugir ainda mais dos lugares de despromoção.

Para este duelo com os bracarenses, que também querem somar pontos de forma a continuar a sonhar com um lugar de acesso à Liga dos Campeões na próxima época, o técnico do Marítimo voltou a apostar no mesmo onze que, na última jornada bateu o Boavista, no Estádio do Bessa.

Assim sendo o técnico espanhol Júlio Velazquez, vai jogar com: Amir, Claúdio Winck, René Santos, Zainadine, Leo Andrade, Fábio China, Edgar Costa, Pedro Pelágio, Rafik Guitane, China, Alipour e Joel Tagueu.

Do lado do Sporting de Braga, o técnico Carlos Carvalhal irá fazer alinhar a seguinte equipa: Matheus, Ricardo Esgaio, Bruno Rodrigues, Tormena, Sequeira, Galeno, Castro, Al Musrati, Piazon, Nico Gaitán e Sporar.