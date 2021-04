Pedro Ramos queixa-se que legislação não está feita para tempos de pandemia

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, lamentou-se, esta manhã, que a legislação em vigor está feita para tempos de “vida normal e não de pandemia”, o que tem gerado alguns problemas às autoridades. “Tem havido dificuldade entre decisões sanitárias e a legislação”, assumiu o governante na sessão de abertura da Cimeira das Regiões de Saúde, que decorre hoje e amanhã a partir da Universidade da Madeira (UMa), mas com transmissão e com contributos online dos Açores e Cabo Verde.

O desabafo de Pedro Ramos surge numa altura em que se debate a (in)compatibilidade legal do recolher obrigatório regional com o previsível fim do estado de emergência a nível nacional. Esta manhã, o secretário regional disse que a cimeira deve servir para encontrar “novas respostas” para os desafios colocados pela pandemia e defendeu a criação de uma entidade europeia para coordenação das respostas públicas de saúde.