Conheça os novos horários e lotações para bares, restaurantes, festas, supermercados e ginásios

No âmbito da alteração do recolher obrigatário, que passa a vigorar entre as 23 e as 5 horas, a partir de 2 de Maio, o Governo Regional anunciou novos horários e lotações para diversos espaços.

Restauração – encerramento às 22.00 Horas, lotação até 50%, medidas de distanciamento, cinco pessoas por mesa no interior e exterior.

Bares – encerramento às 22.00 Horas, lotação até 50%, medidas de distanciamento, proibido beber ao balcão ou de pé, no interior ou nas esplanadas, cinco pessoas por mesa no interior ou exterior.

Casamentos e baptizados: 50% da lotação do espaço que poderá ser utilizado, respeitando as normas de proteção e distanciamento em vigor. Cinco pessoas por mesa no interior e exterior.

Supermercados e lojas comerciais: Lotação até 50% e manutenção das medidas básicas de proteção.

Ginásios: Até 50% da ocupação e são permitidas as aulas de grupo no interior até cinco pessoas.

Espaços de Culto: Mantém-se as regras em vigor

Os Jogos de Fortuna ou Azar, Casinos, Bingos ou Similares - passarão a poder funcionar até às 22.00 Horas.