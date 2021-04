CMF assinala 25 de Abril com programa para toda a população

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinala o 47.º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974 com um programa vocacionado para chegar a toda a população.

Apesar de este ano, uma vez mais, a crise de saúde pública ditar fortes constrangimentos às comemorações, a autarquia vai voltar a investir na aposta ganha que tem sido as transmissões culturais em directo nas redes sociais da CMF.

No dia 24 de Abril à noite, irá decorrer o concerto comemorativo da Revolução dos Cravos, não com a Praça do Município cheia, como se tornou imagem de marca desde 2013, mas em directo a partir dos Paços do Concelho do Funchal, via Facebook e para toda a parte. O momento musical será sucedido, também com transmissão nas redes sociais, por duas intervenções artísticas, uma em directo do átrio da CMF e outra a partir do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Assim sendo, no dia 24 de Abril, pelas 21 horas, o jardim interior dos Paços do Concelho do Funchal será palco de um concerto de Alexandra Barbosa, que será acompanhada por Duarte Pereira, que tocará cajón, e Beto Madeira, que tocará guitarra. O espectáculo irá reunir um repertório de músicas de intervenção e de músicas originais da vocalista.

A acompanhar o momento musical, a autarquia preparou ainda uma intervenção artística com três actrizes, nomeadamente Sara Cíntia, Laura Aguilar e Isabel Martins, que irão declamar poemas de várias escritoras portuguesas conhecidas pela sua luta pela liberdade, tendo como tema a Revolução do 25 de Abril. O evento terá como mote ‘Mulheres de abril, a cantar abril, em abril’, numa alusão ao projecto ‘Mulheres de Abril’, iniciado em 2018, que compila relatos, na primeira pessoa, de mulheres antifascistas, a respeito da sua história de resistência e de luta contra a ditadura.

Por fim, às 00 horas do dia 25 de Abril, a autarquia começará a transmitir a outra intervenção artística preparada para assinalar a data, desta feita com a Associação Grupo de Amigos do Teatro, em coprodução com o Teatro Municipal Baltazar Dias. A peça, que também chegará a casa dos funchalenses através do Facebook oficial da CMF, chama-se 'D’A Noite à madrugada', e decorre de uma adaptação e dramaturgia de Sandro Nóbrega, a partir do texto 'A Noite', de José Saramago.

Num movimento intertextual com o texto dramático de Saramago, acompanhado de poemas e músicas de intervenção, será prestada uma homenagem ao autor e a muitos poetas e músicos que foram uma parte integrante da Revolução que erigiu o Portugal moderno, que aquela geração começou a construir.