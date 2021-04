Miguel Silva Gouveia destaca "sucesso" da aposta da CMF em desportos electrónicos

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vereadora com o pelouro do Desporto, Dina Letra, acompanharam a final do 2º Torneio Virtual Rali – Cidade do Funchal, um dos campeonatos virtuais que a Autarquia organizou durante os meses de Março e Abril, e que teve como grande vencedor o jovem Antero Castro.

A grande novidade desta edição - destaca a autarquia em nota de imprensa - foi a realização da fase final em regime presencial, com a instalação de um simulador de realidade virtual na Praça do Município.

A CMF abraçou o conceito de eSports, ou desportos electrónicos, no ano passado, num contexto de pandemia, em que era preciso dar uma resposta para minimizar o confinamento domiciliário que a população estava a enfrentar, oferecendo alternativas, de forma a manter viva a competição saudável. Os eSports são uma forma organizada de competição, individual ou colectiva, de jogos virtuais que pode abranger diversos géneros, com incidência na competição desportiva e foi francamente bem-recebida pelos jovens do Funchal

Miguel Silva Gouveia realça que "depois do sucesso desta aposta inovadora no ano passado, e subsistindo o confinamento", a autarquia resolveu avançar com a segunda edição este ano.

Uma vez concluídas as competições em futebol e rally, o presidente aproveita também para enaltecer que "estas foram um grande exemplo dado pelos nossos jovens da forma como o desporto também se pode adaptar e permitir que as pessoas continuem a socializar, mesmo que à distância, fazendo valer uma cultura da ética e fairplay entre todos os participantes".

O torneio contou com um total de 90 inscritos, de vários concelhos da Região. O pódio foi composto por Antero Castro, João Aguiar e Lúcio Freitas. Os restantes finalistas foram João Silva, Arnaldo Spínola e Mário Freitas, numa fase final muito bem disputada. Recorde-se que a final do 2.º Campeonato Virtual FIFA21 – Cidade do Funchal já tinha decorrido no passado fim-de-semana.

A Câmara Municipal do Funchal organizou os torneios virtuais 2021 em parceria com a Weaver Gaming, sendo o 2º Torneio Virtual Rali – Cidade do Funchal apadrinhado pelo piloto da equipa PlayTotal Racing Miguel Nunes (Skoda Fabia R5 Evo), vencedor do Campeonato Regional de Ralis em 2020 e Vencedor da 61ª Edição do Rali Vinho Madeira.

A autarquia irá, ainda, organizar (em data a definir) uma cerimónia de entrega de prémios, sendo que, no caso dos torneios de rali, serão atribuídos prémios aos três primeiros classificados. A saber: 1º classificado – Playstation 5; 2º classificado – Cadeira Gaming; 3º classificado – HeadPhones Gaming.