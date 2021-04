Cerimónias do 25 Abril já arrancaram na Praça do Município

Três mulheres hastearam as bandeiras de Portugal, da Madeira e do Funchal, na manhã deste domingo.

A sessão solene que comemora o 47.º aniversário do 25 de Abril arrancou na Câmara Municipal do Funchal com uma parada e o hastear das bandeiras de Portugal, da Madeira e do Funchal, a par com os respectivos hinos, tocados pela Banda Municipal.

Entre outras entidades públicas, atenderam à cerimónia Mário Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal do Funchal, e Idalina Perestrelo, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal. O presidente da Câmara Municipal so Funchal, Miguel Silva Gouveia, encontra-se em isolamento profilático.